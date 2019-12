Colisão entre dois carros fere três idosos em Vila Nova de Gaia

Uma colisão entre dois carros provocou este domingo três feridos ligeiros no cruzamento da Rua Pinto de Aguiar com a Rua António Rodrigues da Rocha, em Mafamude, Vila Nova de Gaia.As vítimas, três idosos com cerca de 80 anos, foram socorridos pelos Bombeiros de Gaia, Bombeiros de Coimbrões e uma vmer do INEM. Foram depois transportados para o hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado pelas 14h15.Ao que oapurou, um dos veículos não terá respeitado a sinalização luminosa existente no local.A PSP esteve no local.