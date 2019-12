Colisão entre dois carros na A3 fere seis polícias em Famalicão

Seis agentes da PSP do comando do Porto ficaram feridos, um deles em estado considerado grave, quando a carrinha em que seguiam foi abalroada por um carro, esta terça-feira às 09h30, na A3, em Famalicão. O condutor do veículo civil sofreu escoriações.Os elementos da PSP seguiam a caminho de Braga, onde iam realizar treino de tiro, quando a carrinha em que viajavam avariou. O motorista encostou o veículo à berma, numa zona com três faixas de rodagem. Quando sinalizava a avaria, um carro desgovernado embateu lateralmente na traseira da carrinha onde se encontravam 12 elementos da PSP. O acidente aconteceu no sentido Porto/Braga, logo a seguir à saída de Famalicão.A GNR investiga o despiste, seguido de colisão. No local, o condutor do carro terá indicado que estava cansado e não se apercebeu da carrinha.