Uma colisão entre dois carros fez esta terça-feira três feridos leves na EN 118 em Samora Correia, no município de Benavente.O alerta foi dado às 07h30 e no local estiveram os Bombeiros de Samora Correia e a GNR, com um total de oito operacionais apoiados por quatro veiculos.A estrada chegou a estar cortada ao trânsito.