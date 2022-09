Colisão entre dois carros provoca dois feridos em Odemira

A colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou dois feridos ligeiros na Estrada Nacional 120, no concelho de Odemira.

Os feridos são os condutores das viaturas, uma mulher de 55 anos e um homem de 71 anos.

As duas vítimas foram transportadas pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 17h21, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira, com 15 operacionais, apoiados por 6 viaturas.

Para facilitar as operações de socorro a estrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos durante cerca de uma hora.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.