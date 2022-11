Colisão entre dois carros provoca dois feridos graves em Cascais

Uma colisão entre dois carros, no início da tarde desta quinta-feira, fez duas vítimas em estado considerado grave, na 3ª Circular, em Cascais.O alerta foi dado ao 12h32. As vítimas foram transportadas pelos bombeiros para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.No local, estiveram viaturas da brigada de acidentes, os bombeiros de Cascais e a PSP e, de acordo com o site da PROCIV, um total de quatro operacionais.O acidente já se encontra resolvido, as viaturas já foram removidas e já se efetuou a limpeza do local.Houve ainda registo de danos pessoais e materiais.