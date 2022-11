Uma colisão entre dois carros provocou, na tarde desta segunda-feira, quatro feridos, na rua do Rio Cávado, em Pousa, Barcelos.



O alerta foi dado às 17h41 e os Bombeiros de Barcelinhos, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Barcelos, foram accionados para o local.

Três das vítimas sofreram ferimentos ligeiros enquanto uma outra ficou em estado considerado grave. Os quatro feridos foram levados para o hospital de Braga.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.