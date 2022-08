Colisão entre dois carros provoca três feridos em Penafiel

Três pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre dois carros na EN106, em Penafiel, junto à saída 13 da A4.As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pelo INEM e transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros.O acidente aconteceu no mesmo local onde no passado dia 7 de agosto um motociclista morreu na sequência de uma violenta colisão com um carro. Após a tragédia, vários populares e amigos da vítima realizaram uma vigília no local para pedir mais segurança naquela zona, onde existem muitos acidentes.