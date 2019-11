Colisão entre dois carros provoca um morto e dois feridos em Reguengos de Monsaraz

Uma colisão na Estrada Nacional 255, na freguesia de Corval, Reguengos de Monsaraz, fez este sábado fez um morto e dois feridos graves



A colisão de dois veículos ligeiros de passageiros provocou a morte a um homem de 78 anos e deixou outras duas vítimas, uma com cerca de 50 e outra de 25 anos, em estado grave, tendo sido transportadas para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.



A vítima mortal foi transportada do local para o Instituto de Medicina Legal de Évora.



A EN255 encontra-se cortada no local em ambos os sentidos desde as 12h28.



Foi acionado um meio aéreo, mas acabou por mão ser utilizado.



O alerta foi dado pelas 12h05. As causas do acidnete ainda estão a ser investigadas.



No local estiveram os Bombeiros de Alandroal e Reguengos de Monsaraz, a GNR e INEM, num toal de 27 operacionais, apoiados por 12 meios terrestres 1 meio aéreo.