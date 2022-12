Uma mulher ficou ferida numa colisão entre dois carros, seguida do capotamento de um dos veículos, na rua de Santa Luzia, em Darque, Viana do Castelo, esta manhã de segunda-feira.

O alerta foi dado às 08h33. No socorro esteve o INEM e os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.