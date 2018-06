Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois veículos causa três feridos em Arronches

Duas das vítimas foram transportadas em estado grave para o hospital de Portalegre.

02:59

Uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros em Arronches causou na noite de terça-feira três feridos, que foram transportados ao hospital, disse à Lusa fonte do Comandante Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.



"Recebemos o alerta pelas 23h53 para uma colisão entre dois veículos ligeiros que ocorreu na estrada nacional 246, na saída de Arronches em direção a Portalegre. Do acidente resultaram dois feridos graves e um ligeiro que foram transportados ao hospital de Portalegre", disse à Lusa fonte do CDOS



A circulação no local esteve condicionada devido à colisão, mas a situação já foi normalizada, acrescentou a mesma fonte.



No local estiveram 20 operacionais e oito viaturas das organizações de socorro.