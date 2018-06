Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois veículos faz quatro feridos em Sines

Estado das vítimas ainda não é conhecido.

00:32

Uma colisão entre dois veículos em Sines, Setúbal, fez este domingo à noite quatro feridos na Estrada Nacional 120-1, perto do cruzamento de São Torpes.



Segundo adiantou fonte do CDOS de Setúbal ao CM, o alerta foi dado às 22h35.



O estado das vítimas ainda não é conhecido.



No local estiveram os Bombeiros de Sines, Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém, bem como a GNR local.