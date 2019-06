Colisão entre dois veículos ligeiros no concelho de Évora provoca sete feridos

Sete pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 114 (EN 114) em Évora, os quais foram transportados para o hospital da região, disse este sábado à Lusa fonte do CDOS de Évora.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), a colisão resultou em "sete feridos leves", os quais foram transportados para o hospital de Évora.No local estão os bombeiros voluntários de Évora, a PSP e a GNR, adiantou a mesma fonte.A colisão terá ocorrido cerca das 22h41, na EN 114, na freguesia Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil, as operações envolveram 28 profissionais e 12 meios terrestres.