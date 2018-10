Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois veículos na A2 em Palmela faz um ferido grave

Trânsito encontra-se muito condicionado.

17:27

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A2 no sentido Sul-Norte perto da saída para Palmela provocou esta segunda-feira um ferigo grave e outro ligeiro.



O alerta foi dado pelas 15h47 e no local estão 19 operacionais apoiados por 15 veículos, dos bombeiros de Palmela e Setúbal, GNR e INEM.



O trânsito encontra-se muito condicionado, segundo fonte do CDOS Setúbal.