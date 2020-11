Colisão entre dois veículos no IC8 na Sertã provoca um morto

Um homem de 25 anos morreu este sábado na sequência de uma colisão entre dois veículos no IC8, na Sertã, que causou ainda um ferido grave e um ferido ligeiro, afirmou fonte da Proteção Civil.

A colisão ocorreu por volta das 16h30, no IC8, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Os dois feridos, ambos com 30 anos e do sexo masculino, foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, referiu.

O óbito foi confirmado no local, acrescentou a mesma fonte.