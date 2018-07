Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre duas viaturas faz dois mortos em Coimbra

Acidente aconteceu no acesso ao IC6, na zona de Candosa, Tábua.

10:35

Um colisão entre duas viaturas fez esta segunda-feira dois mortos no acesso ao IC6, na zona de Candosa, que pertence a Tábua, Coimbra.



As vítimas mortais são do sexo masculino, com cerca de 30 anos e 48 anos, que eram os condutores das respetivas viaturas, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.



Segundo confirmou o CM junto a fonte do CDOS de Coimbra, o alerta foi dado às 7h55.



No local estiveram sete viaturas, incluindo GNR e Bombeiros, com 20 homens.