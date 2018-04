Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre duas viaturas faz seis feridos em Portalegre

Uma das vítimas é uma criança de sete anos.

22:34

Uma colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional no Areeiro, Portalegre, resultou em seis feridos este sábado. O acidente ocorreu no cruzamento à entrada para Castelo de Vide.



Entre as vitímas encontra-se uma criança de sete anos.



Três dos feridos foram transportados de imediato para o Hospital de Portalegre, no entanto não há informação relativa ao estado de saúde dos mesmos.



Os restantes foram assistidos no local pelo INEM.