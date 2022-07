Colisão entre duas viaturas obriga ao corte da A41

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de mercadorias provocou esta sexta-feira dois feridos ao quilómetro 26,3 na A41, na freguesia de Gandra, em Paredes.Após a colisão uma das viaturas derramou óleo e provocou um incêndio no separador central que foi rapidamente controlado.O acidente obrigou ao corte da A41, no sentido Grandra e Campo. Uma das vítimas foi transportada ao Hospital Padre Américo, em Penafiel.O alerta foi dado às 16h21.Pelas 18h00 continuavam no local nove operacionais dos Bombeiros de Rebordosa apoiados por três viaturas.