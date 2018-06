Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre duas viaturas provoca um ferido em Lisboa

Vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria.

14:45

Um acidente entre dois veículos provocou um ferido ligeiro esta quinta-feira no Campo Grande em Lisboa.



O homem de 33 anos foi transportado para o Hospital de Santa Maria de forma a receber o tratamento necessário.



O alerta foi dado pelas 13h55.



No local estão cinco elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa apoiados por uma viatura a proceder à limpeza do local.