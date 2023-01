Uma colisão entre dois elétricos, na Praça do Império, em Belém, Lisboa, causou quatro feridos na madrugada deste sábado.



O acidente ocorreu pelas 1h05, quando as duas viaturas embateram com violência num cruzamento junto ao Mosteiro dos Jerónimos.





As quatro vítimas foram assistidas no local pelo INEM e Regimento de Sapadores de Lisboa e depois transportadas ao hospital por precaução. Sofreram hematomas e escoriações.