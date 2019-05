Colisão entre ligeiro e motociclo causa um morto em Oliveira do Bairro

Um homem de 83 anos morreu esta terça-feira na sequência da colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro em Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.O alerta para os bombeiros foi dado às 13h30, tendo o acidente ocorrido no cruzamento da rua da Vasca com a rua principal da Silveira.Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, Marco Maia, disse que a vítima era o condutor do motociclo.O octogenário não resistiu aos ferimentos, tendo falecido no local, referiu a mesma fonte.Ao local acorreram os Bombeiros de Oliveira do Bairro com uma ambulância e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro, além da GNR.