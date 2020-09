Colisão entre metro de superfície de Almada e autocarro provoca um ferido

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta terça feira, na sequência de uma colisão que envolveu uma composição do Metro Sul do Tejo, um autocarro da Carris e uma carrinha. O acidente ocorreu pelas 6h55, na avenida Bento Gonçalves, numa altura em que o metro e o autocarro circulavam apenas com os respetivos condutores. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e não precisou de ir ao hospital.

Devido ao acidente, a circulação de composições esteve condicionada até às 8h05. Da mesma forma, a circulação rodoviária também sofreu perturbações, naquele que é um dos principais acesso de Almada à ponte 25 de Abril.

A PSP investiga as circunstâncias em que ocorreu este acidente.