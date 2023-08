Uma colisão entre uma mota e um carro, na tarde desta quarta-feira, fez dois feridos, um dos quais grave, na estrada de Mira, na freguesia de Cerdal, em Valença.O alerta foi dado às 14h01.O acidente fez duas vítimas, um jovem de 19 anos, que ficou em estado grave, e uma mulher de 45 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.No local estiveram 10 operacionais Bombeiros Voluntários de Valença, da GNR e do SIV Valença, apoiados por quatro viaturas.