Uma colisão entre um carro e uma mota fez dois feridos leves, em Alfornelos, Amadora. O alerta foi dado pelas 8h15 desta sexta-feira.A motociclista foi levada para o hospital mas não corre perigo de vida, apurou o. O condutor recebeu tratamento dos Bombeiros, mas não quis ser transportado para o hospital.No local estiveram 15 operacionais entre Bombeiros, INEM e PSP. Os veículos já foram retirados do local e as autoridades já se encontram a investigar as causas do acidente.