Um homem ficou ferido com gravidade após ter colidido na mota em que seguia contra um carro em Sande São Martinho, Guimarães.O acidente ocorreu pelas 22h30. A vítima foi socorrida no local e levada para o hospital de Braga.O condutor do carro sentiu-se mal e foi socorrido pelos bombeiros.A GNR esteve no local e investiga o caso.