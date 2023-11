Colisão entre mota e ligeiro de mercadorias na EN 251 faz uma vítima mortal em Coruche

Um homem de 30 anos morreu, este domingo, numa colisão entre uma mota e um ligeiro de mercadorias na estrada nacional 251, em Coruche.O acidente ocorreu, por volta das 16h30, próximo do cruzamento do lugar de Volta do Vale, na freguesia do Couço, no concelho de Coruche.A vítima que conduzia a moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.Foram mobilizados 18 operacionais, dos bombeiros voluntários de Coruche e Almeirim, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, que declarou o óbito.A GNR investiga a causa do acidente.