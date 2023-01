Um homem de 65 anos ficou gravemente ferido depois de uma colisão entre o motociclo onde seguia e um veículo ligeiro de passageiros, esta sexta-feira, em Vila do Conde. A vítima com ferimentos graves era o condutor da mota e teve de ser transportada para o Hospital S. João, no Porto.O acidente aconteceu às 13h47 na Rua 5 de Outubro.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a SIV de Vila do Conde e a PSP de Vila do Conde.