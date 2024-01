Uma colisão entre quatro carros na Ponte 25 de Abril, este sábado, causou sete feridos no sentido Lisboa-Almada.



O trânsito está condicionado.





As vítimas foram todas transportados para o Hospital Garcia de Orta com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 13h58.No local está o Regimento de Sapadores de Lisboa, com seis operacionais, o INEM e a PSP.