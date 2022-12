Uma colisão entre quatro carros na A1, em direção à Ponte da Arrábida, a 500 metros do Nó do Fojo, em Canidelo, no concelho Vila Nova de Gaia, provocou este domingo três feridos ligeiros.

O alerta foi dado às 17h06. No local estão 11 operacionais dos bombeiros e da PSP.

Ao que o CM apurou, as vítimas já foram transportadas para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.