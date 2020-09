Colisão entre quatro carros faz um ferido no IC17 em Pina Manique

Uma colisão entre quatro carros fez esta quinta-feira um ferido ligeiro no IC17, na zona de Pina Manique, no sentido Algés-Lisboa.O homem foi transportado ao Hospital Francisco Xavier.O alerta foi dado pelas 16H43.O trânsito esteve muito condicionado, com a supressão de duas faixas, tendo sido totalmente normalizado pelas 18h30.Os meios de socorro e a PSP estiveram no local.