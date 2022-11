Quatro feridos em colisão entre dois camiões e um autocarro na A1 depois das portagens de Alverca

Uma colisão entre dois camiões e um autocarro, esta quinta-feira, provocou quatro feridos ligeiros levou ao corte das faixas da direita e central da A1, no sentido Sul Norte, depois das portagens de Alverca, em Vila Franca de Xira.Segundo apurou o, o acidente envolveu dois camiões e um autocarro. Uma destas viaturas, de transporte de bebidas, estava parada na berma, devidamente sinalizada, após avaria. Foi contra este veículo longo que foi embater um outro camião. Os condutores apresentavam ferimentos sem gravidade.O acidente levou ao descontrolo momentâneo de um autocarro, que seguia no mesmo sentido. Dois dos feridos ligeiros eram passageiros.Ao que o Correio da Manhã apurou, o alerta foi dado às 13h49. No local estiveran 17 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Alverca e da GNR.