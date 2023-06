Colisão entre três carros e um camião faz seis feridos na N17 em Coimbra

Uma colisão entre três carros e um camião provocou seis feridos na EN17 na localidade de Tapada, em Coimbra. O alerta foi dado às 17h56 desta sexta-feira.Dos feridos, um é grave e cinco são ligeiros. Três tiveram que ser transportados para o hospital.sabe que o ferido grave é um homem que seguia num veículo ligeiro com a neta de dois anos. A criança apenas necessitou de receber assistência no local.Emanuel Serra, homem que testemunhou o acidente, disse aoque quando se aproximou do carro viu o condutor encarcerado e com várias fraturas expostas.A estrada esteve cortada durante várias horas.