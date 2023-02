Colisão entre três carros faz cinco feridos em Caminha

Uma violenta colisão entre três carros, esta sexta-feira, na EN13, em Cristelo, Caminha, provocou cinco feridos.



O alerta foi dado às 14h24. No socorro, estiveram os Bombeiros de Caminha, com três viaturas e nove operacionais, os Bombeiros de Vila Praia de Âncora, com duas viaturas, e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valença.





As vítimas foram assistidas no local e encaminhadas para o hospital, com ferimentos considerados leves. No local estiveram ainda duas patrulhas da GNR que estão agora a investigar as causas da colisão.A EN13 esteve condicionada ao trânsito.