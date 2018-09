EN11-2 foi cortada ao trânsito para remoção das viaturas sinistradas.

Por Sérgio A. Vitorino | 22:09

Uma colisão entre três carros provocou na noite deste domingo cinco feridos, um deles em estado grave, e o corte da EN11-2, à passagem por Alhos Vedros, concelho da Moita.

Segundo relatou ao CM fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o acidente deu-se pelas 20h28. Estiveram envolvidas apenas viaturas ligeiras.



Uma pessoa sofreu ferimentos graves, três ficaram ligeiramente feridas e uma quinta vítima recusou ser transportada ao hospital.

Pelas 22h00, a EN11-2 encontrava-se ainda cortada ao trânsito para remoção das viaturas sinistradas.

O socorro foi dado por 14 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos bombeiros da Moita. No local esteve ainda a viatura médica do INEM do Hospital do Barreiro e a GNR.