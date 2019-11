Colisão entre três carros faz quatro feridos na A23 em Castelo Branco

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre três carros esta sexta-feira à tarde na A23, na zona da saída para a Barragem de Fratel, em Castelo Branco.As vítimas ficaram com ferimentos ligeiros.De acordo com fonte oficial do CDOS de Castelo Branco, o acidente que envolveu três veículos ligeiros está a condicionar o trânsito, que circula "de forma lenta".O alerta foi dado às 16h36.Foram mobilizados para o local 19 operacionais, apoiados por oito viaturas dos bombeiros, GNR e VMER.