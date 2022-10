Uma colisão entre três carros fez três feridos na noite deste domingo, na via rápida no sentido Costa da Caparica - Almada. As vítimas estão a ser assistidas nas ambulâncias presentes no local.Os Bombeiros Voluntários da Trafaria e de Cacilhas foram chamados ao socorro. O INEM e a GNR também estão no local.A GNR procedeu ao corte da via rápida, perto do quilómetro 10, no sentido Costa da Caparica - Almada.Até ao momento não foi possível saber qual o estado das vítimas.