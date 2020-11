Valado dos Frades,

Uma colisão entre três carros obrigou esta sexta-feira ao corte do IC9 nos dois sentidos, emna Nazaré. O acidente ocorreu na ponte do IC9, de acordo com o CDOS de Leiria.Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros.O alerta foi dado às autoridades pelas 19h11.Para o local foram enviados os Bombeiros de Alcobaça, os Bombeiros da Nazaré, a VMER, a GNR e a Brisa.