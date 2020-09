Um violento choque traseiro entre duas viaturas, na noite desta quinta-feira, originou uma colisão frontal com um terceiro veículo que seguia no sentido oposto na variante de Beja, junto ao supermercado Lidl.O acidente provocou um ferido grave, uma mulher de 55 anos, e quatro feridos ligeiros, dois deles de nacionalidade chilena.O alerta foi dado às 20h43. No local estiveram 30 operacionais, dos Bombeiros de Beja e da GNR, apoiados por 13 viaturas.