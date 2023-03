Uma colisão entre um camião, um carro e uma mota provocou, esta segunda-feira, o condicionamento do trânsito no Eixo Norte-Sul em Lisboa.O condutor da mota foi avaliado no local e não carece de cuidados hospitalares. Sofreu apenas escoriações e não quis ser transportado. Os outros ocupantes do carro e do camião saíram ilesos.O alerta foi dado às 14h46.No local está a Polícia de trânsito e uma ambulância dos Bombeiros da Ajuda com dois elementos.