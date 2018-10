Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre três veículos condiciona trânsito no IC17 sentido Sacavém-Algés

Circulação faz-se apenas por uma das vias.

19:21

Uma colisão entre três viaturas no IC17 feriu uma pessoa ao final da tarde desta quarta-feira.



A circulação está condicionada e faz-se apenas por uma das vias no sentido Sacavém-Algés.



Ao início da tarde desta quarta-feira um outro veículo capotou no sentido Algés-Sacavém e também condicionou o trânsito durante várias horas.