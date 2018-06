Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre três viaturas faz dois feridos em Coimbra

Trânsito interrompido na Estrada da Beira, na região de Ceira.

19:38

Uma colisão entre três viaturas provocou esta quinta-feira dois feridos na região de Ceira, em Coimbra, que ficaram encarcerados mas entretanto já foram transportados para o hospital.



Segundo confirmou fonte do CDOS de Coimbra ao CM, o alerta foi dado às 18h25 e causou a interrupção da circulação na Estrada da Beira, que continua com o trânsito cortado.



Os Bombeiros Sapadores da Beira e o INEM estão no local a fazer a limpeza da faixa.