Uma colisão entre um carro e uma mota, ao final da manhã desta segunda-feira, na Avenida do Cávado, em Braga, matou um motociclista com cerca de 40 anos.O alerta chegou às autoridades pelas 12h00. Os Sapadores de Braga e uma equipa do INEM foram para o local.A vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.O óbito foi declarado no local.A avenida onde ocorreu o acidente está encerrada ao trânsito. A GNR está a investigar o caso.