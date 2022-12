Um veículo ligeiro despistou-se na manhã desta quinta-feira na A3, sentido Porto-Valença, e acabou por colidir com um camião.O alerta foi dado às 7h06.O carre sofreu vários danos, mas dos cinco ocupantes, apenas três sofreram ferimentos ligeiros. Estes foram socorridos no local e reencaminhados para o hospital.De momento, só uma das faixas de rodagem está aberta à circulação.A GNR encontra-se no local para apurar as causas do acidente, mas acreditam que a circulação retome a normalidade em breve.