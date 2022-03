Um homem e uma mulher, ambos com cerca de 30 anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre os veículos em que seguiam.



O acidente aconteceu pelas 17h12m, na Avenida Paulo VI, em Marvila, Lisboa.





As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa. No local esteve o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, com dois veículos.