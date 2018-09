Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre veículos provoca um ferido grave e três ligeiros em Paredes

Ferido grave foi transportado de ambulância para o Hospital de São João, no Porto.

22:37

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na localidade de Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes, provocou esta terça-feira quatro feridos, um dos quais em estado grave, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a corporação de Cête, o acidente ocorreu cerca das 18h00, na estrada nacional 209.



O ferido grave foi transportado de ambulância para o Hospital de São João, no Porto, e os três ligeiros para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.



Nas operações de socorro estiveram envolvidos meios dos bombeiros de Cête e de São Pedro da Cova, além da equipa da Viatura Médica de Emergência Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.