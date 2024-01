Cinco feridos em colisão entre viatura do Exército e três carros na A1 em Oiã

Uma colisão entre uma viatura do Exército e três carros na A1, em Oiã, Oliveira do Bairro, fez cinco feridos, um dos quais grave.Ao que oapurou, o ferido grave trata-se de um militar. As restantes vítimas sofreram ferimentos leves, sendo que três foram assistidas no local e não precisaram de ser encaminhadas para o hospital.O alerta foi dado por volta das 12h00 desta quinta-feira para um acidente rodoviário, na A1, sentido norte/sul, na zona de Oiã. A circulação está condicionada.No local estão os Bombeiros de Aveiro Velhos, Oliveira do Bairro e Mealhada e o Destacamento de Trânsito da GNR. As equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro do hospital universitário de Coimbra também foram acionadas.