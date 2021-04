Um acidente entre dois veículos ligeiros resultou, esta quarta-feira, em dois feridos graves e um ligeiro, na localidade de Santa Margarida do Sado, em Beja.O alerta foi dado às 20h01 e para o local deslocaram-se 11 operacionais dos bombeiros de Grândola e a GNR.A estrada esteve interdita ao trânsito desde as 20h53 e as 21h16.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Beja.