Um homem de 85 anos morreu e outros dois ficaram feridos, um deles com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois carros ocorrida esta sexta-feira perto de Beja.O acidente, para o qual foi dado o alerta às 11h29, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 18, entre Beja e a povoação de Penedo Gordo. Os feridos foram transportados pelos bombeiros para as Urgências do Hospital de Beja.