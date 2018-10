Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz cinco feridos em Arraiolos

Choque entre automóvel e carrinha ligeira que transportava idosos e pensionistas.

15:46

A colisão entre um automóvel e uma carrinha ligeira que transportava idosos e pensionistas provocou cinco feridos ligeiros, na EN4, em Arraiolos.



As vítimas foram transportadas de imediato para o Hospital de Évora. Uma sexta vítima recusou ser assistida numa unidade hospitalar.



No local estiveram 30 operacionais dos bombeiros de Arraiolos, Estremoz e Évora, uma viatura SIV e um helicóptero do INEM.