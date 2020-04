Colisão faz dois feridos em Santa Maria da Feira

Uma aparatosa colisão entre duas viaturas, este final de tarde, provocou dois feridos, com cerca de 20 anos, na variante de Romariz, em Santa Maria da Feira.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado às 17h22 para uma colisão rodoviária.A GNR investiga as causas do acidente.