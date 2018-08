Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz quatro feridos em Beja

Duas vítimas em estado grave.

Por Lusa | 18:24

Quatro pessoas ficaram esta sexta-feira feridas, duas delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias ocorrida na zona de Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 15h29 e que o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 393, no cruzamento para o Cabo Sardão.



Os feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) em Santiago do Cacém.